Оскар Осала: «Кошечкин — прекрасный вратарь»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Оскар Осала после победы в шестом матче 1/8 финала Кубка Гагарина над «Автомобилистом» (3:1, 4-2) отметил отличную игру вратарей обеих команд в этой серии.

— Хорошая игра сегодня получилась, — приводит официальный сайт «Магнитки» слова Осала. — Мы отлично провели первую половину матча, забили две шайбы, но дали вернуться сопернику в игру, пропустив одну шайбу. Но после этого мы сыграли очень солидно в обороне, и Вася (Кошечкин) — прекрасный голкипер, как и Илья (Самсонов) в предыдущих играх. Это было важно для нас.

— Второй период вообще отлично провели. В чем секрет?

— Не знаю. Денисов — волшебник!

— Вы забиваете два матча подряд. Отличная работа!

— Спасибо! Как-то так получается, что голы приходят сериями. В прошлом матче получилось забить, в этой игре нашел путь к воротам.

— Кажется, что еще во многом команда может прибавить…

— Да, но не забывайте, что у «Автомобилиста» прекрасные четыре звена, хорошо катаются, играют в хороший хоккей. Мы сделали отличную работу, победив их, хотя кто-то считал их фаворитом серии. Нам тоже можно себя чуть-чуть похвалить.

— Ожидали от соперника большего, раз они были выше вас в таблице регулярного сезона?

— Нет, они сыграли отлично. Что сыграло решающую роль? Спецбригады. На сто процентов. В этом была разница.

— «Ак Барс» или «Трактор»? С какой командой вы бы хотели играть дальше в полуфинале конференции?

— Вообще не важно. Ты должен проходить их всех, если хочешь одержать победу.

— Чем можно объяснить не самые результативные игры по количеству голов?

— Отличная игра вратарей. Шансов то было много, а вот голкиперы сыграли на высочайшем уровне.