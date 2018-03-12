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Оскар Осала: «Кошечкин — прекрасный вратарь»
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Оскар Осала: «Кошечкин — прекрасный вратарь» 

Спорт-Экспресс 12 марта 2018
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Оскар Осала после победы в шестом матче 1/8 финала Кубка Гагарина над «Автомобилистом» (3:1, 4-2) отметил отличную игру вратарей обеих команд в этой серии.
— Хорошая игра сегодня получилась, — приводит официальный сайт «Магнитки» слова Осала. — Мы отлично провели первую половину матча, забили две шайбы, но дали вернуться сопернику в игру, пропустив одну шайбу. Но после этого мы сыграли очень солидно в обороне, и Вася (Кошечкин) — прекрасный голкипер, как и Илья (Самсонов) в предыдущих играх. Это было важно для нас.
— Второй период вообще отлично провели. В чем секрет?
— Не знаю. Денисов — волшебник!
— Вы забиваете два матча подряд. Отличная работа!
— Спасибо! Как-то так получается, что голы приходят сериями. В прошлом матче получилось забить, в этой игре нашел путь к воротам.
— Кажется, что еще во многом команда может прибавить…
— Да, но не забывайте, что у «Автомобилиста» прекрасные четыре звена, хорошо катаются, играют в хороший хоккей. Мы сделали отличную работу, победив их, хотя кто-то считал их фаворитом серии. Нам тоже можно себя чуть-чуть похвалить.
— Ожидали от соперника большего, раз они были выше вас в таблице регулярного сезона?
— Нет, они сыграли отлично. Что сыграло решающую роль? Спецбригады. На сто процентов. В этом была разница.
— «Ак Барс» или «Трактор»? С какой командой вы бы хотели играть дальше в полуфинале конференции?
— Вообще не важно. Ты должен проходить их всех, если хочешь одержать победу.
— Чем можно объяснить не самые результативные игры по количеству голов?
— Отличная игра вратарей. Шансов то было много, а вот голкиперы сыграли на высочайшем уровне.
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