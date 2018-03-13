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Овечкин вышел в единоличные лидеры снайперской гонки НХЛ
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Овечкин вышел в единоличные лидеры снайперской гонки НХЛ 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Фото: LiveSport.Ru
В первом матче очередного игрового дня в НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает на домашнем льду «Виннипег Джетс» (1:1, идёт первый первый период). Счёт в матче открыл российский нападающий «столичных» Александр Овечкин, для которого эта шайба стала 41-й в сезоне, и он снова вышел в единоличные лидеры в снайперской гонке НХЛ.
Напомним, Овечкин делил первое место в списке снайперов лиги с финном Патриком Лайне, который забросил 15 шайб в последних 11 матчах.
Для Овечкина заброшенная шайба стала 599-й в НХЛ.
Видео взято из официального «твиттера» «Вашингтона».
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