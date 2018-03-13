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Наместников вывел «Рейнджерс» вперед в матче с «Каролиной». Видео
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Наместников вывел «Рейнджерс» вперед в матче с «Каролиной». Видео 

Спорт-Экспресс 13 марта 2018
Российский легионер «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников забил гол и сделал счет 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Отметим, что голевую передачу отдал Павел Бучневич.
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