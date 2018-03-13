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Вторая шайба Наместникова за «Рейнджерс» принесла клубу победу в матче НХЛ
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Вторая шайба Наместникова за «Рейнджерс» принесла клубу победу в матче НХЛ 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: Газета.Ru
«Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:3, сообщает ТАСС.
В составе победителей хет-трик оформил Джимми Веси, дублем отметился Матс Цукарелло, еще одну шайбу забросил российский форвард Владислав Наместников. У гостей голы на свой счет записали Теуво Терявяйнен, Ли Стемпняк и Виктор Раск.
Еще один российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отдал три результативные передачи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Нью-Йорк Рейнджерс" (Нью-Йорк) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)
1:0 — Цуккарелло (Пионк, Зибанеджад) — 09:06,
1:1 — Терявяйнен (Ахо, Песке) — 14:32,
2:1 — Веси (Бучневич) — 21:52,
2:2 — Стемпняк (Скиннер, Райан) — 27:48,
3:2 — Наместников (Бучневич, Зибанеджад) — 31:51 (5x4),
3:3 — Раск — 48:23 (5x4),
4:3 — Веси (Бучневич) — 52:15,
5:3 — Цуккарелло (Спунер) — 57:23 (en),
6:3 — Веси (Фаст, Зибанеджад) — 59:36 (en)
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