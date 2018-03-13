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Овечкин — четвёртый в истории НХЛ, забивший 600 голов менее чем за 1000 игр
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Овечкин — четвёртый в истории НХЛ, забивший 600 голов менее чем за 1000 игр 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Виннипег Джетс» (3:2 ОТ).
Он стал 20-м игроком в истории НХЛ, кому покорилось достижение в 600 голов в НХЛ, а также лишь четвёртым в истории лиги, кто сделал это менее чем за 1000 матчей (990). Это удавалось также Уэйну Гретцки (718), Марио Лемье (719) и Бретту Халлу (900).
Также он стал шестым игроком, забившим 600 голов за один клуб, после Горди Хоу («Детройт Ред Уингз»), Стива Айзермана («Детройт»), Марио Лемье («Питтсбург»), Джо Сакика («Квебек»/»Колорадо») и Бобби Халла («Чикаго Блэкхоукс»).
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