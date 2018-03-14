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НХЛ опубликовала подборку самых памятных голов Александра Овечкина
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НХЛ опубликовала подборку самых памятных голов Александра Овечкина 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» забил свой 600-й гол в главной лиге мира.
Национальная хоккейная лига в честь этого исторического события опубликовала подборку самых памятных голов российского нападающего, в которую вошли первая, 100-я шайбы в лиге, 65-й гол в сезоне, 1000-е очко, знаменитый чудо-гол в ворота «Финикс Койотс» из-за уха лёжа на спине и другие яркие моменты.
Видео также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.
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