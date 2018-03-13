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22 очка Клеца помогли «Монтане» выйти в полуфинал плей-офф чемпионата Болгарии
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22 очка Клеца помогли «Монтане» выйти в полуфинал плей-офф чемпионата Болгарии 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Российский диагональный «Монтаны» Кирилл Клец помог команде пробиться в полуфинал плей-офф чемпионата Болгарии. Во второй встрече четвертьфинальной серии с «Добруджей» он набрал 22 очка. В частности, на его счету 7 эйсов. «Монтана» одержала победу со счётом 3:2 (21:25, 25:21, 25:20, 15:25, 15:13).
В первом матче «Монтана» оказалась сильнее в четырёх партиях.
В составе этой команды также выступает россиянин Константин Абаев. Оба игрока принадлежат новосибирскому «Локомотиву» и выступают в Болгарии на правах аренды.
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