22 очка Клеца помогли «Монтане» выйти в полуфинал плей-офф чемпионата Болгарии

Российский диагональный «Монтаны» Кирилл Клец помог команде пробиться в полуфинал плей-офф чемпионата Болгарии. Во второй встрече четвертьфинальной серии с «Добруджей» он набрал 22 очка. В частности, на его счету 7 эйсов. «Монтана» одержала победу со счётом 3:2 (21:25, 25:21, 25:20, 15:25, 15:13).

В первом матче «Монтана» оказалась сильнее в четырёх партиях.