Зинэтула Билелятдинов: «Следующий соперник? И „Металлург“, и „Авангард“ играют достойно»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не стал называть предпочтительного соперника по четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. В следующем раунде казанцы могут сыграть либо с магнитогорским «Металлургом», либо с «Авангардом», если тот обыграет «Салават Юлаев»​ 14 марта.

— Команда занималась всего 20 минут. С чем это связано? — вопрос Билялетдинову.

— Давайте не будем конкретизировать, сколько мы занимались по времени. Главное — подготовиться к следующему матчу.

— Есть ли какие-то предпочтения по будущему сопернику?

— Нет, мы об этом не думаем. И «Металлург», и «Авангард» играют достойно.

— Команда уже восстановилась после перелета в Хабаровск?

— Сегодня пятый день, он самый тяжелый. Я думаю, что мы сделали все, чтобы ребята восстановились.