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Группа поддержки «Лады» присоединилась к акции, направленной на сохранение за командой места в КХЛ
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Группа поддержки «Лады» присоединилась к акции, направленной на сохранение за командой места в КХЛ 

Спорт-Экспресс 13 марта 2018
Группа поддержки «Лады» при помощи танца выступила в поддержку акции, направленной на сохранение за командой места в КХЛ, сообщает пресс-служба тольяттинцев. Ранее «Лада» запустила акцию #ЯВЕРЮ.
Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Лада» — «Сочи» (2:3) в акции приняли участие 6000 человек, заполнивших трибуны.
Напомним, что «Лада» завершила сезон-2017/18 на предпоследнем месте в Восточной конференции. Ранее КХЛ разработала специальный рейтинг, в котором учитываются спортивные и экономические показатели клубов. Согласно рейтингу, три клуба должны покинуть лигу после нынешнего сезона. По информации «СЭ», КХЛ покинут «Лада» и «Югра».
КХЛ покинут только «Лада» и «Югра»?
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