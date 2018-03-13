Группа поддержки «Лады» присоединилась к акции, направленной на сохранение за командой места в КХЛ

Группа поддержки «Лады» при помощи танца выступила в поддержку акции, направленной на сохранение за командой места в КХЛ, сообщает пресс-служба тольяттинцев. Ранее «Лада» запустила акцию #ЯВЕРЮ.

Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Лада» — «Сочи» (2:3) в акции приняли участие 6000 человек, заполнивших трибуны.

Напомним, что «Лада» завершила сезон-2017/18 на предпоследнем месте в Восточной конференции. Ранее КХЛ разработала специальный рейтинг, в котором учитываются спортивные и экономические показатели клубов. Согласно рейтингу, три клуба должны покинуть лигу после нынешнего сезона. По информации «СЭ», КХЛ покинут «Лада» и «Югра».

КХЛ покинут только «Лада» и «Югра»?