Обладатель Кубка Стэнли: Овечкин проводит лучший сезон за последнее время

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский поделился мнением об игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

"Сейчас Саша проводит лучший за последнее время сезон, очень серьезно подготовившись физически прошлым летом. После небольшого спада в двух предыдущих розыгрышах НХЛ он играет как в свои лучшие годы.

Кроме того, Овечкин стал гораздо лучше действовать в команде, хотя раньше склонялся к индивидуальной игре, что в итоге позволило ему в уже немолодом возрасте улучшить свои показатели. Усложнить задачу ему могут только возможный локаут НХЛ, а также ситуация с Олимпиадой-2022, если лига снова не захочет отпускать на Игры своих хоккеистов.

Знаю, как Саша хочет выиграть со сборной олимпийское золото. В Пекине у него может быть последний шанс. Не хочется, чтобы ему пришлось снова выбирать между клубом и национальной командой", — цитирует Каменского газета «Известия»

В матче против «Виннипег Джетс» Овечкин достиг отметки в 600 голов в своей карьере в НХЛ. На это у Овечкина ушло 990 проведенных матчей в НХЛ.