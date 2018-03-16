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«Нэшвилл» победил «Аризону» и единолично возглавил таблицу НХЛ
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«Нэшвилл» победил «Аризону» и единолично возглавил таблицу НХЛ 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: Газета.Ru
«Нэшвилл Предаторз» обыграл «Аризону Койотес» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей отличились Райан Эллис, Кайл Террис и Кевин Фиала. У «Аризоны» отметились Кристиан Дворак и Оливер Экман-Ларссон.
"Нэшвилл" набрал 102 очка и единолично возглавил таблицу НХЛ, опережая «Тампу-Бэй» на два очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат "Аризона Койотес" (Глендейл) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
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