ЦСКА ведет переговоры о переходе игрока «Северстали» Кагарлицкого

Президент московского хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что представители клуба встречались с агентом нападающего череповецкой "Северстали" Дмитрия Кагарлицкого для разговора о возможном переходе игрока. Слова президента армейцев приводит ТАСС

"Мы встречались с его агентом, проговаривали определенные вопросы, но формат переговоров с точки зрения финансов еще не произошел", — отметил Есмантович.

Он добавил, что сейчас клуб не ведет переговоров со своими игроками о продлении контрактов.

"Впереди плей-офф — это лакмусовая бумажка для следующего года", — сказал Есмантович.

Контракт Кагарлицкого с череповецким клубом истекает в конце нынешнего сезона.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 28-летний форвард набрал 45 очков (17 шайб+28 результативных передач) в 55 матчах. В плей-офф, в котором «Северсталь» уступила в первом раунде СКА, на счету игрока пять (четыре шайбы+одна передача) очков в четырех встречах.