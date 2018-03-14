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ЦСКА ведет переговоры о переходе игрока «Северстали» Кагарлицкого
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ЦСКА ведет переговоры о переходе игрока «Северстали» Кагарлицкого 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Президент московского хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что представители клуба встречались с агентом нападающего череповецкой "Северстали" Дмитрия Кагарлицкого для разговора о возможном переходе игрока. Слова президента армейцев приводит ТАСС.
"Мы встречались с его агентом, проговаривали определенные вопросы, но формат переговоров с точки зрения финансов еще не произошел", — отметил Есмантович.
Он добавил, что сейчас клуб не ведет переговоров со своими игроками о продлении контрактов.
"Впереди плей-офф — это лакмусовая бумажка для следующего года", — сказал Есмантович.
Контракт Кагарлицкого с череповецким клубом истекает в конце нынешнего сезона.
В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 28-летний форвард набрал 45 очков (17 шайб+28 результативных передач) в 55 матчах. В плей-офф, в котором «Северсталь» уступила в первом раунде СКА, на счету игрока пять (четыре шайбы+одна передача) очков в четырех встречах.
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