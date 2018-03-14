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Юшкевич: хоккеисты ЦСКА постараются дать минимум возможностей Толванену забить
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Юшкевич: хоккеисты ЦСКА постараются дать минимум возможностей Толванену забить 

ТАСС 14 марта 2018
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Хоккеисты ЦСКА постараются сыграть против «Йокерита» во втором раунде Кубка Гагарина так, чтобы форвард финского клуба Эли Толванен имел минимум возможностей забить. Об этом журналистам рассказал тренер армейцев Дмитрий Юшкевич.
Толванен забросил пять шайб в первом раунде Кубка Гагарина против «Сочи». Ранее 18-летний форвард побил рекорд Континентальной хоккейной лиги по результативности среди игроков до 20 лет.
"Все уже забыли первый раунд. Как сказал один тренер, звездного игрока невозможно выключить, нужно минимализировать его моменты. Будем разбирать его игру", — сказал Юшкевич.
Тренер не стал говорить, сыграют ли в этой серии форварды Андрей Светлаков и Константин Окулов, перенесшие недавно инфекционное заболевание. «Ребята покатались только два дня», — отметил он.
"Что касается «Йокерита», то это соперник очень серьезный, команда взрослая и опытная, мастеровитая, 15 человек выступают за национальную сборную. Выиграли у них второй матч в овертайме, но игра была очень тяжелой", — добавил Юшкевич.
Первые два матча в серии пройдут 16 и 17 марта в Москве.
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