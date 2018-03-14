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КХЛ прокомментировала заявление ЦСКА о судействе
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КХЛ прокомментировала заявление ЦСКА о судействе 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Континентальная хоккейная лига прокомментировала заявление президента ЦСКА Игоря Есмантовича о судействе. Ранее функционер заявил, что не видит от КХЛ обратной реакции, когда клуб указывает лиге на судейские ошибки.
«Все вопросы, связанные с работой судей, а также все спорные моменты матчей направляются клубами в Департамент судейства КХЛ при помощи специальной электронной системы. Они становятся предметом тщательного разбора, об итогах которого Департамент судейства в обязательном порядке в течение 24 часов информирует клуб», — сообщается в пресс-релизе лиги.
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