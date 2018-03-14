Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин получил небольшое повреждение в седьмом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом» (1:1, идёт второй период). 32-летний защитник разбил нос, празднуя с партнёрами гол Антона Бурдасова.
На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл форвард «ястребов» Семён Кошелев, воспользовавшись ошибкой Филипа Ларсена. Бурдасов сравнял счёт в середине второго отрезка матча после передач Панина и Дмитрия Саюстова. Панин пропустил несколько смен, после чего вернулся в игру.
Видео гола можно посмотреть на сайте КХЛ.