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«Салават» — «Авангард»: Григорий Панин разбил нос, празднуя гол Бурдасова
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«Салават» — «Авангард»: Григорий Панин разбил нос, празднуя гол Бурдасова 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин получил небольшое повреждение в седьмом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом» (1:1, идёт второй период). 32-летний защитник разбил нос, празднуя с партнёрами гол Антона Бурдасова.
На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл форвард «ястребов» Семён Кошелев, воспользовавшись ошибкой Филипа Ларсена. Бурдасов сравнял счёт в середине второго отрезка матча после передач Панина и Дмитрия Саюстова. Панин пропустил несколько смен, после чего вернулся в игру.
Видео гола можно посмотреть на сайте КХЛ.
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