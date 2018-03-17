«Нэшвилл» первым обеспечил себе выход в плей-офф НХЛ

ТАСС , 17 марта. «Колорадо» проиграл «Нэшвиллу» со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Нэшвилл" стал первой командой, обеспечившей себе место в плей-офф. Клуб лидирует в Западной конференции, набрав 104 очка в 71 матче. До конца регулярного чемпионата «Нэшвиллу», который в прошлом сезоне играл в финале Кубка Стэнли и проиграл в серии «Питтсбургу», осталось провести 11 матчей, и он уже не опустится ниже восьмого места в конференции. «Колорадо» с 84 очками идет шестым.

В следующем матче «Нэшвилл» 20 марта в гостях сыграет с «Баффало», «Колорадо» 18 марта примет «Детройт».