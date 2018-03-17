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«Нэшвилл» первым обеспечил себе выход в плей-офф НХЛ
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«Нэшвилл» первым обеспечил себе выход в плей-офф НХЛ 

ТАСС 21 час назад
Фото: Sports.ru
ТАСС, 17 марта. «Колорадо» проиграл «Нэшвиллу» со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Колтон Сиссонс (18-я и 34-я минуты) и Филип Форсберг (37, 59). У проигравших отличились Натан Маккиннон (20) и Габриэль Ландескуг (24).
"Нэшвилл" стал первой командой, обеспечившей себе место в плей-офф. Клуб лидирует в Западной конференции, набрав 104 очка в 71 матче. До конца регулярного чемпионата «Нэшвиллу», который в прошлом сезоне играл в финале Кубка Стэнли и проиграл в серии «Питтсбургу», осталось провести 11 матчей, и он уже не опустится ниже восьмого места в конференции. «Колорадо» с 84 очками идет шестым.
В следующем матче «Нэшвилл» 20 марта в гостях сыграет с «Баффало», «Колорадо» 18 марта примет «Детройт».
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