Линус Умарк и Мэттью Гилрой — лучшие бомбардиры первого раунда плей-офф КХЛ

Сегодня завершился первый раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором было сыграно 39 матчей: 17 на Западе и 22 на Востоке.