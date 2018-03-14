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Линус Умарк и Мэттью Гилрой — лучшие бомбардиры первого раунда плей-офф КХЛ
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Линус Умарк и Мэттью Гилрой — лучшие бомбардиры первого раунда плей-офф КХЛ 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Сегодня завершился первый раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором было сыграно 39 матчей: 17 на Западе и 22 на Востоке.
Список бомбардиров возглавил шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк с 9 (2+7) очками в семи матчах, на втором месте располагается защитник «Йокерита Мэттью Гилрой, набравший 9 (1+8) баллов за пять игр. Тройку лучших замыкает форвард „Магнитки“ Сергей Мозякин, забросивший три шайбы и сделавший пять передач в шести матчах. В топ-5 также входят партнёр Умарка по звену Теэму Хартикайнен, в его активе 8 (3+5) очков в семи матчах, и нападающий „Авангарда“ Андре Петерссон с 7 (5+2) очками за семь игр.
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