Ковальчук решил продать подаренный BMW

Нападающий СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал, что собирается продать подаренный ему за победу на Олимпийских играх в Пхенчхане автомобиль BMW X5.

«Мы вместе пожертвуем средства или в детский дом, или поможем конкретному ребенку, которому нужна срочная операция или деньги на реабилитацию», — сказал Ковальчук в интервью блогеру Амирану Сардарову.

Ковальчук также рассказал о намерении в благотворительных целях продать майку, в которой он играл на Олимпиаде.

«Кроме машины ещё есть майка, в которой я играл на Олимпиаде. Это очень дорогая для меня вещь. Надеюсь, что такой больше не будет, и Россия будет играть с гербом на груди», — сказал хоккеист.

Обладатели золотых медалей Игр-2018 получили от Фонда поддержки олимпийцев в России автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые призеры стали владельцами BMW X4. Всего ключи от новых автомобилей получили 46 олимпийцев.