«Ванкувер» проиграл пятый матч кряду

«Анахайм» на своем льду переиграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0) и прервал серию из трех поражений. «Кэнакс» же уступил в пятой встрече кряду.