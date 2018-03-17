«Анахайм» обыграл «Детройт», команды подрались трижды за матч

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Анахайм Дакс» на домашнем льду принимал «Детройт Ред Уингз» и победил со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). «Детройт» потерпел девятое поражение подряд.

Во время игры команды трижды получали обоюдные пятиминутные штрафы, причём в составе «Анахайма» каждый из удалённых в результате приплюсовал к штрафу заброшенную шайбу (Ник Ритчи, Кори Перри и Райан Кеслер ).