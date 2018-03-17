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«Анахайм» обыграл «Детройт», команды подрались трижды за матч
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«Анахайм» обыграл «Детройт», команды подрались трижды за матч 

Чемпионат.com 20 часов назад
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Анахайм Дакс» на домашнем льду принимал «Детройт Ред Уингз» и победил со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). «Детройт» потерпел девятое поражение подряд.
Во время игры команды трижды получали обоюдные пятиминутные штрафы, причём в составе «Анахайма» каждый из удалённых в результате приплюсовал к штрафу заброшенную шайбу (Ник Ритчи, Кори Перри и Райан Кеслер).
Нападающий «Детройта» Евгений Свечников провёл на льду 6 минут 37 секунд и закончил игру с отрицательным показателем полезности: "-1".
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