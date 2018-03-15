WHL: игрок «Реджайны» Джесси Габриэль повторил буллит Кучерова без броска

Команда WHL «Реджайна» одержала победу в матче регулярного чемпионата с « Принс Альберт » со счётом 3:2 Б. Единственный гол в серии послематчевых бросков забил нападающий Джесси Габриэль. Он повторил знаменитый гол нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова без броска.

Россиянин забивал подобный гол несколько раз в НХЛ. Впервые это случилось в буллитной серии с «Баффало Сэйбрз» в сезоне-2016/17. Затем Кучеров повторил финт на матче звёзд, а после и во время игры с «Вашингтон Кэпиталз».

Гол Габриэля можно посмотреть в «твиттере» «Реджайна Пэтс».

Видео гола Кучерова в ворота «Вашингтона» можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.