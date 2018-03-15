Почему Овечкин может никогда не выиграть Кубок Стэнли

Почему Александр Овечкин может никогда не выиграть Кубок Стэнли

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин является одним из величайших российских игроков в истории Национальной хоккейной лиги. Он ежегодно бьет клубные статистические рекорды и вписывает свое имя в различные исторические рейтинги, но за 12 сезонов карьеры за океаном россиянин не добился самого важного и желанного для любого игрока лиги — победы в Кубке Стэнли. ТАСС рассказывает, почему это может никогда не случиться.

В сезоне-2013/14 НХЛ ввела дивизионную систему плей-офф, при которой обладатель Президентского кубка (победитель регулярного сезона) может встретиться со второй командой своей конференции уже во втором раунде Кубка Стэнли. По замыслу боссов НХЛ, введение новой схемы должно было снизить расходы команд на логистику, а также создать определенные знаковые противостояния, которые привлекли бы еще больший интерес к лиге. Но фактически это привело к тому, что для многих команд победа в Кубке Стэнли стала еще менее достижимой.

Команда Овечкина в двух последних сезонах становилась лучшей в регулярном чемпионате, но уже во втором раунде его соперником оказывался "Питтсбург" — вторая команда Восточной конференции. А в прошлом сезоне "Пингвинз" и вовсе стали вице-чемпионами регулярки. Обе серии столичная команда проиграла, а "Питтсбург" в итоге дважды выиграл Кубок Стэнли.

Предыдущая схема плей-офф предполагала, что первая команда конференции играла с восьмой, вторая — с седьмой и так далее. Данная система, в отличие от нынешней, не вызывала ни у кого нареканий. Игроки лиги уже не раз критиковали существующий формат плей-офф, называя его странным, несправедливым, глупым. В среду свое мнение вновь высказал Александр Овечкин.

"Последние два года лучшие команды в НХЛ играли друг против друга во втором раунде плей-офф. Одна из них должна была проиграть, и, к сожалению, это были мы", — посетовал россиянин.

Причины неудач "Вашингтона" кроются не в схеме плей-офф Свое мнение о системе плей-офф в НХЛ высказал известный советский хоккеист Андрей Николишин , который провел десять сезонов в заокеанской лиге.

"Это чисто коммерческие ходы, маркетинг работает, это в НХЛ есть, и они этого не скрывают. Отсюда и изменения в правилах, сдвиги команд в конференциях, они на этом зарабатывают. Они в этом плане молодцы, нужно брать с них хороший пример", — добавил собеседник ТАСС. "Они изменили, усложнили систему, но по большому счету она все равно сводится к количеству очков, все не просто так — кто больше очков набрал, тот и попадает в плей-офф. НХЛ в этом плане часто старается что-то менять, что-то придумывать новое — они не засахариваются, не стоят на месте, и это всегда будет вызывать какие-то обсуждения, недовольства, споры, но это имеет место быть, это приживается и приносит какие-то свои плоды. Растет интерес, борьба все время разная, мне, наоборот, так больше нравится", — сказал специалист.

По мнению Николишина, не стоит искать причины неудач "Вашингтона" в существующей схеме плей-офф.

"Чтобы выиграть Кубок Стэнли, ты все равно должен быть на голову сильнее каждого и дома, и на выезде. Играть все равно нужно, нужно выигрывать. Думаю, НХЛ своими действиями специально подогревает интерес, вызывает обсуждения, а люди, которые начинают в этом ковыряться, часто ищут оправдания своей несостоятельности", — сказал специалист.

Собеседник ТАСС не исключил, что клубы могут подстраиваться под соперников, занимая определенное место в турнирной таблице.

"Подгадывать — это абсолютно неблагодарное дело, хотя были случаи в истории спорта, когда под кого-то подстраивались специально, но я не сторонник всего этого. К тому же это все чревато: сегодня ты дал слабину, отдохнул, сэкономил силы, а потом либо травма, либо недонастрой, либо проигрыш, в итоге себе дороже выходит", — заключил Николишин. ​ Овечкин без Кубка Стэнли

При нынешнем положении дел перспективы Овечкина выиграть Кубок Стэнли с "Вашингтоном" выглядят туманными. За последние десять лет команде не удавалось пройти дальше полуфинала конференции. Учитывая состав "Кэпиталз", усилий одного Александра будет явно недостаточно, чтобы сломать неприятную для клуба традицию. Возможно, Овечкин сменит клуб, но нужно понимать, что контракт россиянина заканчивается летом 2021 года и велика вероятность, что он будет продлен. Владелец клуба Тед Леонсис не раз заявлял о желании, чтобы нападающий завершил свою карьеру именно в "Кэпиталз". Самого Александра также устраивает положение дел — он стал иконой команды, в последние годы побив все возможные клубные рекорды по результативности.

Поэтому в сложившихся обстоятельствах формат плей-офф, при котором в соперники "Вашингтону" достается сильный противник уже во втором раунде, становится немаловажной помехой на пути к Кубку Стэнли.

В последнее время дискуссия по поводу изменения схемы розыгрыша вышла на новый уровень. Поскольку НХЛ размышляет о возможности расширения лиги до 32 команд, многие эксперты выступают за изменение системы игр навылет Кубка Стэнли. Большинство сходится во мнении, что в этом случае НХЛ стоит задуматься о расширении количества участников Кубка Стэнли, что неминуемо приведет к изменению самой структуры.

Но это дело будущего, и возможно, не столь близкого. А пока Овечкину и партнерам нужно искать ответ на вопрос: "Как обыграть "Питтсбург" в плей-офф?" Ведь с большой долей вероятности команды встретятся друг с другом уже в апреле во втором раунде в плей-офф НХЛ.