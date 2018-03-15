Ковальчук назвал цену олимпийского BMW

Нападающий сборной России и санкт-петербургского СКА Илья Ковальчук назвал цену автомобиля BMW X5, который он получил за победу на Олимпийских играх 2018 года. Об этом он написал в своем Instagram.

Ковальчук объявил, что отдаст машину «в добрые руки» за 7,1 миллиона рублей. Он добавил, что автомобиль выставлен в салоне BMW в Москве.

О желании продать автомобиль Ковальчук рассказал ранее 15 марта. По словам хоккеиста, вырученные от продажи деньги он направит на благотворительность. Он отметил, что после Игр в Южной Корее у него остались более памятные вещи.

Помимо Ковальчука, продать свои BMW решили еще два российских олимпийца. 14 марта сообщалось, что в ярославском автосалоне появился автомобиль фристайлиста Ильи Бурова , который стал бронзовым призером. Еще один BMW X4 был выставлен на сайте auto.ru 3 марта.

Обладатели золотых наград Игр-2018 получили по BMW X5, серебряные и бронзовые призеры стали хозяевами BMW X4. Всего ключи от новых автомобилей получили 46 олимпийцев.