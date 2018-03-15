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Хоккеисты Северного флота проведут домашнюю встречу с командой города Мурманска в рамках регионального чемпионата
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Хоккеисты Северного флота проведут домашнюю встречу с командой города Мурманска в рамках регионального чемпионата 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Сборная СФ является сильнейшей командой чемпионата Мурманской области по хоккею. Североморцы провели 13 игр, из которых в 12 одержали уверенную победу, забив в общей сложности 112 шайб.
17 и 18 марта в главной базе Северного флота (СФ) — Североморске, на льду спортивного комплекса «Алтай», состоятся матчи чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой между флотской сборной и командой города Мурманска «Мурман-КСШОР». Встреча хоккейных команд впервые пройдет во флотской столице в текущем сезоне.
Сборная СФ является сильнейшей командой чемпионата Мурманской области по хоккею. Североморцы провели 13 игр, из которых в 12 одержали уверенную победу, забив в общей сложности 112 шайб. Имея в своем активе 36 очков, команда Краснознамённого СФ со значительным отрывом опережает других участников чемпионата и уже за несколько игр до его окончания можно говорить о досрочной победе североморцев.
Мурманский хоккейный клуб с 20 очками занимает промежуточное третье место, уступая «Колатому» из Полярных Зорь всего два очка.
В начале марта в Североморске состоялся чемпионат Военно-Морского Флота России по хоккею с шайбой, в котором сборная СФ во главе с командующим флотом адмиралом Николаем Евменовым заняла первое место.
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