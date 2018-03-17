«Виннипег» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 19 марта

«Виннипег»

В прошлом поединке «Виннипег» разбил дома «Чикаго» (6:2), прервав серию поражений из трех поединков подряд. При этом из последних десяти матчей «Джетс» выиграли шесть.

Все прогнозы на НХЛ «Виннипег» комфортно идет на втором месте в Центральном дивизионе. Хотя отставание от лидера «Нэшвилла» составляет 10 очков, отрыв от «Миннесоты» комфортный — семь баллов. В списке травмированных голкипер Майкл Хатчинсон , нападающие Марк Шайфли , Мэтт Хэндрикс и Адам Лоури . Правда, все кроме Лоури могут вернуться на лед уже в ближайших матчах. Российский защитник Дмитрий Куликов не набирает очки 13 матчей кряду, а в последней игре провел на льду менее 12 минут.

«Виннипег» по всем статистическим показателям входит в топ-5 команд НХЛ. Одна из лучших атак в лиге, одна из лучших оборон и эффективные спецбригады. Кроме того, лидер атак команды Патрик Лайне набирает очки 14 матчей подряд — это новый рекорд НХЛ среди игроков до 20 лет.

«Даллас»

В прошлом поединке «Даллас» уступил в овертайме на выезде «Оттаве» (2:3), проиграв свой четвертый поединок подряд. В общей сложности в десяти последних матчах «Старз» проиграли семь раз.

«Даллас» опустился на 8-е место в Западной конференции, и рискует уже в ближайших матчах вылететь из зоны плей-офф — у «Анахайма», идущим девятым, те же 84 очка. В списке травмированных защитник Марк Мэто и нападающий Мартин Ганзал . Российский нападающий Александр Радулов в последних пяти матчах забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

«Даллас» делает ставку на оборону. В среднем за игру «Старз» пропускают 2,64 шайбы за матч — это 4-й показатель в Лиге. Также у команды 10-я в Лиге надежность в меньшинстве — 81,9%. Но игра в атаке это проблемная сторона «Далласа».

Прогноз

В трех предыдущих поединках «Даллас» трижды проиграл «Виннипегу», в том числе дважды дома. Сейчас у «Старз» тяжелый период, команда наверняка будет зубами цепляться за результат, а значит, по своей привычке, должна сыграть более закрыто. В таком случае можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 2,01.