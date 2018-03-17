«Вашингтон» победил «Айлендерс», Кузнецов отдал две голевые передачи 

Завершился первый матч очередного игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду принимал «Нью-Йорк Айлендерс» и одержал победу со счётом 6:3 (1:0, 2:1, 3:2).
Российские хоккеисты «Кэпиталз» приняли активное участие в разгроме «островитян» — Евгений Кузнецов отдал две голевые передачи, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов — по одной.
«Вашингтон» одержал вторую победу над «Айлендерс» за 2 дня и занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции с 89 очками после 71 игры.