«Вашингтон» победил «Айлендерс», Кузнецов отдал две голевые передачи

Завершился первый матч очередного игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду принимал «Нью-Йорк Айлендерс» и одержал победу со счётом 6:3 (1:0, 2:1, 3:2).

«Вашингтон» одержал вторую победу над «Айлендерс» за 2 дня и занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции с 89 очками после 71 игры.