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«Детройт» уступил «Анахайму» и потерпел девятое поражение подряд в НХЛ
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«Детройт» уступил «Анахайму» и потерпел девятое поражение подряд в НХЛ 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: Газета.Ru
«Детройт Ред Уингз» проиграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Ник Ритчи, Дерек Грант, Кори Перри и Райан Кеслер. У гостей шайбы забросили Майк Грин и Густав Нюквист.
"Детройт" потерпел девятое поражение подряд в регулярном чемпионате.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Анахайм Дакс" (США, Анахайм) — «Детройт Ред Уингз» (США, Детройт) — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
1:0 — Ритчи (Каше, Хенрик) — 06:02;
1:1 — Грин (Ларкин, Декайзер) — 17:14;
2:1 — Грант (Сильверберг) — 22:48;
2:2 — Нюквист (Абделкейдер, Зеттерберг) — 27:10;
3:2 — Перри (Гецлаф, Ракелль) — 36:42;
4:2 — Кеслер — 45:04
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