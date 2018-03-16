Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» переиграть «Монреаль» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Монреаль Канадиенз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:3.

В других матчах дня «Лос-Анджелес Кингз» переиграл «Детройт Ред Уингз» — 4:1, «Колорадо Эвеланш» с тем же счётом оказался сильнее «Сент-Луис Блюз».

Ранее российский нападающий Максим Летунов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс».