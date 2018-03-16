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Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» переиграть «Монреаль» в матче НХЛ
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Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» переиграть «Монреаль» в матче НХЛ 

RT на русском 20 часов назад
«Питтсбург Пингвинз» победил «Монреаль Канадиенз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счётом 5:3.
В составе «Монреаля» отличились Арттури Лехконен (4-я минута), Пол Байрон (7), Николя Делорье (33).
У «Питтсбурга» шайбы забросили Фил Кессел (11), Патрик Хёрнквист (15, 53), Евгений Малкин (31), Брайан Раст (59). Малкин также отметился одной результативной передачей.
В других матчах дня «Лос-Анджелес Кингз» переиграл «Детройт Ред Уингз» — 4:1, «Колорадо Эвеланш» с тем же счётом оказался сильнее «Сент-Луис Блюз».
Ранее российский нападающий Максим Летунов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс».
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