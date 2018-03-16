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Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
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Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната 

Рамблер 14 часов назад
Российский хоккеист Павел Бучневич ранее выступал за отечественный клуб, череповецкую «Северсталь», а с мая 2016 года играет в качестве нападающего в клубе «Нью-Йорк Рейнджерс». Во время раскатки перед матчем с клубом «Питтсбург» он подъехал к ограждению площадки и передал клюшку своему давнему фанату — 12-летнему американскому подростку. Бенджамин сначала удивился, а потом разрыдался от восторга. Позже мальчик рассказал, что давно болеет за Бучневича, поэтому подарок хоккеиста очень важен для него. Юный болельщик пришёл на матч в форме прежнего клуба Бучневича — «Северстали».
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