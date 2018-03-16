Грек Скотт: «Несмотря на счет матча ЦСКА — „Йокерит“, игра была нелегкая»

Нападающий ЦСКА Грег Скотт после победы над «Йокеритом» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (4:0) подчеркнул, что его команда вышла на эту встречу с правильным настроем. Отметим, что в минувшей игре форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.

— Победа легко далась вашей команде?

— Да нет. Игра была нелегкая, несмотря на счет. Но мы вышли с правильным настроем, все-таки идет плей-офф и сделали все возможное для победы.

— Как думаете, вся серия пройдет в таком духе?

— Трудно сказать. Каждая игра в плей-офф складывается по-разному, потому что все команды бьются.

— Бросок по воротам после вбрасывания — это что-то наигранное?

— Я очень много работают над вбрасыванием, но не скажу, что это наигранная комбинация. Просто очень рад, что шайба залетела в ворота.

— Показалось, что вратарь был не готов к этому броску.