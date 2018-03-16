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Грек Скотт: «Несмотря на счет матча ЦСКА — „Йокерит“, игра была нелегкая»
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Грек Скотт: «Несмотря на счет матча ЦСКА — „Йокерит“, игра была нелегкая» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Нападающий ЦСКА Грег Скотт после победы над «Йокеритом» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (4:0) подчеркнул, что его команда вышла на эту встречу с правильным настроем. Отметим, что в минувшей игре форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.
— Победа легко далась вашей команде?
— Да нет. Игра была нелегкая, несмотря на счет. Но мы вышли с правильным настроем, все-таки идет плей-офф и сделали все возможное для победы.
— Как думаете, вся серия пройдет в таком духе?
— Трудно сказать. Каждая игра в плей-офф складывается по-разному, потому что все команды бьются.
— Бросок по воротам после вбрасывания — это что-то наигранное?
— Я очень много работают над вбрасыванием, но не скажу, что это наигранная комбинация. Просто очень рад, что шайба залетела в ворота.
— Показалось, что вратарь был не готов к этому броску.
— Думаю, что Владимир Жарков просто поставил очень хороший заслон. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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