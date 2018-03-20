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Лучший снайпер АХЛ Зыков вызван в «Каролину»
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Лучший снайпер АХЛ Зыков вызван в «Каролину» 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" вызвал нападающего Валентина Зыкова из Американской хоккейной лиги (АХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне 22-летний Зыков провел 61 матч за фарм-клуб "Каролины" "Шарлотт Чекерс", в которых забросил 32 шайбы и сделал 20 результативных передач. Зыков возглавляет снайперскую гонку АХЛ, также он принимал участие в матче звезд АХЛ, где сделал пять результативных передач.
Зыков был выбран "Лос-Анджелесом" на драфте НХЛ 2013 года и обменян в "Каролину" в 2016 году. Он провел два матча в НХЛ, забросив одну шайбу.
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