Сошников забросил первую шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис Блюз» на домашнем льду принимает «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1, идёт второй период).

Во втором периоде хозяева во второй раз в матче вышли вперед. Автором шайбы стал российский нападающий Никита Сошников , проводящий восьмой матч за «Сент-Луис» после обмена из «Торонто Мэйпл Лифс». Для Сошникова эта шайба стала первой в сезоне. У него 2 (1+1) очка в 8 играх за «Сент-Луис» и 3 игры за «Торонто» в этом сезоне.

Видео взято из официального «твиттера» «Сент-Луис Блюз».