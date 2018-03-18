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Сошников забросил первую шайбу в сезоне
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Сошников забросил первую шайбу в сезоне 

Чемпионат.com 19 часов назад
Фото: Газета.Ru
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис Блюз» на домашнем льду принимает «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1, идёт второй период).
Во втором периоде хозяева во второй раз в матче вышли вперед. Автором шайбы стал российский нападающий Никита Сошников, проводящий восьмой матч за «Сент-Луис» после обмена из «Торонто Мэйпл Лифс». Для Сошникова эта шайба стала первой в сезоне. У него 2 (1+1) очка в 8 играх за «Сент-Луис» и 3 игры за «Торонто» в этом сезоне.
Видео взято из официального «твиттера» «Сент-Луис Блюз».
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