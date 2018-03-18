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Андрей Василевский в пятом матче подряд пропустил не менее трёх шайб
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Андрей Василевский в пятом матче подряд пропустил не менее трёх шайб 

Чемпионат.com 15 часов назад
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке уступил «Бостон Брюинз» со счётом 0:3 (0:2, 0:1, 0:0), потерпев второе подряд домашнее поражение.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 из 27 бросков. Это был уже пятый подряд матч Василевского в котором он пропускал не менее трёх шайб. «Молнии» потерпели второе поражение кряду.
Василевский продолжает лидировать в списке самых побеждающих вратарей лиги, на его счету 40 выигранных матчей при 14 поражениях.
Видео одной из шайб, пропущенных голкипером, можно посмотреть на сайте лиги.
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