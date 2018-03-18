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«Сан-Хосе» победил «Ванкувер», несмотря на шайбу Голдобина
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«Сан-Хосе» победил «Ванкувер», несмотря на шайбу Голдобина 

Чемпионат.com 15 часов назад
Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» уступил «Сан-Хосе Шаркс». Матч прошёл в Ванкувере на «Роджерс-Арене» и завершился со счётом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) в пользу гостей.
В составе хозяев свою 5-ю шайбу в сезоне забросил российский форвард Николай Голдобин. Также голами отметились Бо Хорват и Александр Эдлер. У «Сан-Хосе» дублем отличился Тимо Майер. Ещё по шайбе в активе Кевин Лабанк, Логан Кутюр и Томаш Гертл.
«Сан-Хосе Шаркс» одержал четвёртую победу подряд. «Ванкувер Кэнакс» не выигрывает на протяжении шести встреч.
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