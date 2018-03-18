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НХЛ. Никита Сошников забил первый гол за «Сент-Луис Блюз»
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НХЛ. Никита Сошников забил первый гол за «Сент-Луис Блюз» 

Вести.Ru 17 часов назад
Фото: Вести.Ru
В Национальной хоккейной лиге продолжается игровой день. В Сент-Луисе местные «музыканты» принимали соперников из «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч получился крайне упорным, в нем поочередно лидировали обе команды, но в овертайме победил «Блюз» — 4:3.
В этой игре отличились российские легионеры двух команд. Никита Сошников, который в феврале был обменян в «Сент-Луис» из «Торонто Мейпл Ливз», забил второй гол своей команды, открыв таким образом лицевой счет голам за «блюзмеов». Иван Бучневич поучаствовал в одной из шайб «Рейнджерс» голевой передачей.
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