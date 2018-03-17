«Ак Барс» сравнял счет в серии с «Металлургом» 

Казанский «Ак Барс» на домашнем льду обыграл магнитогорский «Металлург» во втором матче серии плей-офф. Встреча завершилась со счетом 4:1, сообщает ТАСС.
У победителей шайбы забросили Ярослав Косов, Джастин Азеведу, Данис Зарипов и Станислав Галиев. За гостей отличился Крис Ли.
Таким образом, общий счет серии стал равным — 1-1.
Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала — Восток. 2-й матч
"Ак Барс" (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
1:0 — Косов (Клинкхаммер) — 12:27 2:0 — Азеведу (Секач) — 20:35 2:1 — Ли (Чибисов, Эллисон) — 29:32 (4x4)
3:1 — Зарипов (Галиев, Токранов) — 31:54 4:1 — Галиев (Зарипов) — 39:08 (5x5)