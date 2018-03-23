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Задоров в матче с «Кингз» провёл 15 силовых приёмов, 3-й результат в истории НХЛ
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Задоров в матче с «Кингз» провёл 15 силовых приёмов, 3-й результат в истории НХЛ 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров выполнил 15 силовых приёмов в матче регулярного сезона с «Лос-Анджелес Кингз» (1:7), который завершил с полезностью «-3». Хоккеист провёл на льду 21 минуту 55 секунд.
Это третий показатель за все время учета хитов, который начался в сезоне-1997/98. Рекорд регулярных чемпионатов принадлежит Гэри Робертсу и Здено Харе, которые проводили по 17 силовых приёмов в 1999 году.
В текущем сезоне Задоров является лидером лиги по количеству силовых приемов — 243 в 69 матчах.
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