Задоров в матче с «Кингз» провёл 15 силовых приёмов, 3-й результат в истории НХЛ 

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров выполнил 15 силовых приёмов в матче регулярного сезона с «Лос-Анджелес Кингз» (1:7), который завершил с полезностью «-3». Хоккеист провёл на льду 21 минуту 55 секунд.
Это третий показатель за все время учета хитов, который начался в сезоне-1997/98. Рекорд регулярных чемпионатов принадлежит Гэри Робертсу и Здено Харе, которые проводили по 17 силовых приёмов в 1999 году.
В текущем сезоне Задоров является лидером лиги по количеству силовых приемов — 243 в 69 матчах.