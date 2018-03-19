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Шайба Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Вашингтон»
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Шайба Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Вашингтон» 

Газета.Ru 13 часов назад
«Филадельфия Флайерз» дома обыграла «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:3, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дублем отличился Уэйн Симмондс, по шайбе забросили Шейн Гостисбеер, Оскар Линдблум, Иван Проворов, для которого этот гол стал 13-м в сезоне и Якуб Ворачек. У «Вашингтона» отличились Александр Овечкин, забросивший 43-ю шайбу, Чендлер Стивенсон и Джон Карлсон.
Форвард «кэпс» Евгений Кузнецов не принимал участия в матче из-за травмы. Защитник Дмитрий Орлов провел на льду 24 минуты 54 секунды, не набрав очков. Проворов также отметился голевой передачей.
"Вашингтон" прервал серию из четырех побед подряд.
В другом матче дня «Каролина» победила «Айлендерс» (4:3).
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Филадельфия Флайерз" (Филадельфия) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)
1:0 — Гостисбеер (Жиру) — 22:15  1:1 — Овечкин (Карлсон, Бойд) — 35:08  2:1 — Линдблум (Ворачек) — 38:19  3:1 — Проворов (Кутюрье, Гудас) — 39:41  4:1 — Симмондс (Гудас, Хегг) — 41:37  4:2 — Стивенсон (Врана) — 50:31  5:2 — Симмондс — 54:27  5:3 — Карлсон (Уилсон, Бэкстрем) — 56:07  6:3 — Ворачек (Кутюрье) — 59:22 (en)
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