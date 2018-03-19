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«Анахайм» обыграл «Нью-Джерси» и одержал третью победу подряд
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«Анахайм» обыграл «Нью-Джерси» и одержал третью победу подряд 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
«Анахайм Дакс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:2, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей отличились Райан Гецлаф, Якоб Сильверберг, Брэндон Монтур и Рикард Ракелль. У «Нью-Джерси» отметились Кайл Палмиери и Патрик Марун.
Для «Анахайма» эта победа стала третьей подряд. «Дэвилз» прервали серию из трех побед кряду.
НХЛ. Регулярный чемпионат "Анахайм Дакс" (Анахайм) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Нью-Арк) — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
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