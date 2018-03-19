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«Бостон» заключил контракт с одним из лучших снайперов ОИ
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Клуб НХЛ «Бостон» заключил контракт с одним из лучших снайперов Олимпиады-2018 Донато 

Р-Спорт 2 часа назад
Фото: Reuters
"Бостон Брюинз" заключил контракта с одним из лучших снайперов Олимпиады-2018 американцем Райаном Донато, сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Контракт с 21-летним форвардом, который был выбран "Брюинз" под общим 56-м номером на драфте-2014, рассчитан на два года. Донато сможет дебютировать в НХЛ в матче с "Коламбус Блю Джекетс" в ночь с 19 на 20 марта по московскому времени.
"Он парень, у которого есть уверенность в себе, талант, также у него есть некоторые вещи, над которыми должны работать все молодые игроки, — заявил генеральный менеджер "Бостона" Дон Суини. — Но он игрок с отличными навыками. Мы с нетерпением ждем, чтобы он присоединился к нашей команде, погрузился в процесс и почувствовал вкус игры, а потом все зависит от него".
Донато в составе сборной США принимал участие в Олимпиаде в Пхенчхане и с пятью шайбами в пяти матчах разделил звание лучшего снайпера турнира с россиянами Ильей Ковальчуком и Кириллом Капризовым.
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