«Бостон» заключил контракт с одним из лучших снайперов ОИ

"Он парень, у которого есть уверенность в себе, талант, также у него есть некоторые вещи, над которыми должны работать все молодые игроки, — заявил генеральный менеджер "Бостона" Дон Суини. — Но он игрок с отличными навыками. Мы с нетерпением ждем, чтобы он присоединился к нашей команде, погрузился в процесс и почувствовал вкус игры, а потом все зависит от него".

Контракт с 21-летним форвардом, который был выбран "Брюинз" под общим 56-м номером на драфте-2014, рассчитан на два года. Донато сможет дебютировать в НХЛ в матче с "Коламбус Блю Джекетс" в ночь с 19 на 20 марта по московскому времени.