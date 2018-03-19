Никитин подписал новый контракт с «Трактором»

— В этом сезоне — в регулярном чемпионате и первом раунде плей-офф — Никита показал себя безоговорочным лидером команды, внес существенный вклад в общее достижение, — сказал генеральный менеджер клуба Евгений Губарев. — Желаем ему скорейшего выздоровления. Убежден, что на следующий год Никита не остановится на достигнутых результатах. "Трактор" объявил о продлении контракта с защитником Никитой Никитиным . Новое соглашение с 31-летним игроком будет действовать до конца сезона-2018/19.

Никитин пришел в челябинскую команду по ходу нынешнего сезона. В регулярном чемпионате и плей-офф защитник провел за команду 36 матчей, отдав шесть передач.