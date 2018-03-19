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Никитин подписал новый контракт с «Трактором»
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Никитин подписал новый контракт с «Трактором» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Трактор" объявил о продлении контракта с защитником Никитой Никитиным. Новое соглашение с 31-летним игроком будет действовать до конца сезона-2018/19.
— В этом сезоне — в регулярном чемпионате и первом раунде плей-офф — Никита показал себя безоговорочным лидером команды, внес существенный вклад в общее достижение, — сказал генеральный менеджер клуба Евгений Губарев. — Желаем ему скорейшего выздоровления. Убежден, что на следующий год Никита не остановится на достигнутых результатах.
Никитин пришел в челябинскую команду по ходу нынешнего сезона. В регулярном чемпионате и плей-офф защитник провел за команду 36 матчей, отдав шесть передач.
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