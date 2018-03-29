Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» он набрал два очка (гол и результативная передача), повторив свой рекорд результативности в сезоне.

Лучшим хоккеистом дня стал защитник «Аризоны Койотс» Кевин Коннотон , который оформил дубль во встрече с «Вегас Голден Найтс».

Третьей звездой назван форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер , отличившийся голом и передачей в игре с «Флоридой Партерз».

Ранее сообщалось, что гол Кузнецова принёс «Вашингтону» победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.