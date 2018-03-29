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Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ
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Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» он набрал два очка (гол и результативная передача), повторив свой рекорд результативности в сезоне.
Лучшим хоккеистом дня стал защитник «Аризоны Койотс» Кевин Коннотон, который оформил дубль во встрече с «Вегас Голден Найтс».
Третьей звездой назван форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, отличившийся голом и передачей в игре с «Флоридой Партерз».
Ранее сообщалось, что гол Кузнецова принёс «Вашингтону» победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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