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Панарин оформил второй хет-трик в НХЛ
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Панарин оформил второй хет-трик в НХЛ 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин отметился вторым хет-триком в Национальной хоккейной лиге, сообщает "Советский спорт".
Он отличился в победном матче с "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:3). Также на счету форварда "Коламбуса" голевая передача.
Свой первый хет-трик в НХЛ Панарин оформил также в матче с "Рейнджерс" 17 февраля 2016 года.
"Блю Джекетс" выиграли девятую игру подряд, установив рекорд франшизы.
Ранее сообщалось, что форвард "Детройт Ред Уингз" Евгений Свечников забросил дебютную шайбу в НХЛ.
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