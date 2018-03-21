Панарин оформил второй хет-трик в НХЛ

Он отличился в победном матче с "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:3). Также на счету форварда "Коламбуса" голевая передача.

Свой первый хет-трик в НХЛ Панарин оформил также в матче с "Рейнджерс" 17 февраля 2016 года.

"Блю Джекетс" выиграли девятую игру подряд, установив рекорд франшизы.