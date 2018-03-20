Луонго вышел на девятое место в истории НХЛ по количеству «сухарей» 

Вратарь «Флориды Пантерз» Роберто Луонго сыграл на ноль в матче с «Монреаль Канадиенс», который завершился со счётом 2:0.
Луонго отразил 28 бросков и оформил 76-й «сухарь» в карьере, что позволило ему сравняться по этому показателю с Тони Эспозито и Эдом Белфором. Луонго теперь делит с ними девятое место в истории НХЛ. 38-летний голкипер проводит 18-й сезон в НХЛ, на его счету 468 побед в 994 матчах с коэффициентом надёжности 2,53 и процентом отражённых бросков 92,8.
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