Ещё
Луонго вышел на девятое место в истории НХЛ по количеству «сухарей»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Луонго вышел на девятое место в истории НХЛ по количеству «сухарей» 

Чемпионат.com 7 часов назад
Вратарь «Флориды Пантерз» Роберто Луонго сыграл на ноль в матче с «Монреаль Канадиенс», который завершился со счётом 2:0.
Луонго отразил 28 бросков и оформил 76-й «сухарь» в карьере, что позволило ему сравняться по этому показателю с Тони Эспозито и Эдом Белфором. Луонго теперь делит с ними девятое место в истории НХЛ. 38-летний голкипер проводит 18-й сезон в НХЛ, на его счету 468 побед в 994 матчах с коэффициентом надёжности 2,53 и процентом отражённых бросков 92,8.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Чемпионат.com: последние новости
Защитник СКА Рундблад выбыл на две недели Глава СДК КХЛ о дисквалификации Плотникова: он не «рецидивист», но сыграл грубо Скудра: слухи о моём уходе из «Торпедо» — бред, решение пока не принято
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018206
Скончался Юрий Шаталов5
Кафельников закрутил роман cо стюардессой2
Необъяснимая смерть спившейся звезды спорта4
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение