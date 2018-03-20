Сушинский стал президентом «Авангарда»

Сушинский приступил к исполнению обязанностей президента «Авангарда»

Бывший хоккеист Максим Сушинский приступил к исполнению обязанностей в роли президента омского "Авангарда". Об этом сообщает ТАСС.

Сушинский становился чемпионом России в составе омского клуба в сезоне-2003/04. В нынешнем сезоне "Авангард" вылетел в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина, уступив "Салавату Юлаеву".