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Сушинский стал президентом «Авангарда»
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Сушинский приступил к исполнению обязанностей президента «Авангарда» 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: ХК СКА
Бывший хоккеист Максим Сушинский приступил к исполнению обязанностей в роли президента омского "Авангарда". Об этом сообщает ТАСС.
Председатель совета директоров клуба, заместитель генерального директора компании "Газпром нефть" Александр Дыбаль представил Сушинского врио губернатора Омской области Александру Буркову.
"О спортивной политике клуба, ее изменениях и других делах президент "Авангарда" будет информировать вас лично", — отметил Дыбаль в представлении Сушинского губернатору.
Сушинский становился чемпионом России в составе омского клуба в сезоне-2003/04. В нынешнем сезоне "Авангард" вылетел в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина, уступив "Салавату Юлаеву".
Ранее сообщалось, что президент команды Владимир Шалаев ушел в отставку.
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