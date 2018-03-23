«Детройт» впервые за 35 лет не вышел в плей-офф во втором сезоне подряд

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Детройт Ред Уингз». Матч состоялся в Детройте на «Литтл Сизарс-арене» и завершился победой гостей — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

«Детройт» официально лишился шансов на попадание в кубковую восьмёрку на Востоке. Этот невыход в розыгрыш Кубка Стэнли стал для «Ред Уингз» вторым подряд после серии из 25 попаданий подряд в плей-офф. В последний раз «красные крылья» пропускали плей-офф в двух или более сезонах подряд в период с 1979 по 1983 годы.