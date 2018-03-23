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«Детройт» впервые за 35 лет не вышел в плей-офф во втором сезоне подряд
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«Детройт» впервые за 35 лет не вышел в плей-офф во втором сезоне подряд 

Чемпионат.com 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Детройт Ред Уингз». Матч состоялся в Детройте на «Литтл Сизарс-арене» и завершился победой гостей — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
«Детройт» официально лишился шансов на попадание в кубковую восьмёрку на Востоке. Этот невыход в розыгрыш Кубка Стэнли стал для «Ред Уингз» вторым подряд после серии из 25 попаданий подряд в плей-офф. В последний раз «красные крылья» пропускали плей-офф в двух или более сезонах подряд в период с 1979 по 1983 годы.
После 74 матчей в активе подопечных Джеффа Блэшилла 65 очков.
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