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«Анахайм» одержал победу над «Калгари» в матче НХЛ
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«Анахайм» одержал победу над «Калгари» в матче НХЛ 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: Газета.Ru
«Анахайм Дакс» нанес поражение «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Эндрю Кольяно, Ондржей Каше, Хампус Линдхольм и Франсуа Бошемен.
Вратарь «Дакс» Джон Гибсон отразил все 29 бросков по своим воротам.
"Анахайм" одержал четвертую победу кряду в регулярном чемпионате.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Калгари Флэймз" (Канада, Калгари) — «Анахайм Дакс» (США, Анахайм) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
0:1 — Кольяно — 12:51 (4x5);
0:2 — Каше (Бошемен, Хенрик) — 28:58;
0:3 — Линдхольм (Ракелль, Гецлаф) — 38:55;
0:4 — Бошемен (Перри, Гецлаф) — 57:31
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