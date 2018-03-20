Хоккейная «Сибирь» продлила контракты с тремя игроками до 2020 года

Новые контракты будут действовать до 30 апреля 2020 года.

«22-летний защитник Николай Демидов — одно из главных открытий сезона 2017/2018, дебютного для него сезона КХЛ! Однако с первой же игры хоккеист начал демонстрировать завидный прогресс, играя даже в первой паре команды, ну а завершил сезон Николай стабильно в топ-6 защитников. В 50 матчах он набрал 12 очков (4 гола + 8 передач) при показателе полезности +6, среднее игровое время 16:15», — говорится в сообщении пресс-службы ХК «Сибирь».

25-летний нападающий Глеб Зырянов провёл в новосибирской команде два сезона — на его счету 46 матчей в КХЛ. В минувшем сезоне в его активе 29 матчей, два очка (1+1), показатель полезности +4, среднее игровое время 11:58.

25-летний защитник Дмитрий Лукин также играет в «Сибири» уже два сезона. «В этом сезоне его выступление омрачила тяжёлая травма (перелом челюсти), которая выключила его из игры до конца чемпионата», — отмечают в клубе. Всего в активе Лукина в сезоне 2017/2018 25 матчей, два очка (0+2), показатель полезности — 1, среднее игровое время — 12:04.

В этом сезоне клуб проиграл последний матч регулярного чемпионата против челябинского «Трактора» и не смог выйти в зону в плей-офф.