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Андрей Иванов: В плей-офф дали бой мастеровитым парням из Финляндии
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Андрей Иванов: В плей-офф дали бой мастеровитым парням из Финляндии 

Советский спорт 1 час назад
— Немного грустно, что все закончилось. Еще один сезон отыграли. Попадание в плей-офф — основная прерогатива, это была основная задача. В целом можно поставить какие-то положительные оценки за этот сезон, потому что попали в плей-офф, достойно выступили, дали бой мастеровитым парням из Финляндии. Все могло сложиться как-то иначе, но все есть, как есть. Немного грустные эмоции по поводу того, что все закончилось. С другой стороны, надо искать позитив, и я думаю, что от этого сезона останутся только положительные эмоции. Выполнили задачу, которая ставилась руководством перед началом сезона. На протяжении всего сезона были и взлеты, и падения, но команда сложилась. Не то, чтобы с нуля, но очень много игроков пришли и в начале сезона, и в середине. Постоянно было комплектование команды. Несмотря на это, ребята сплотились единой целью и выполнили эту задачу, — сказал форвард.
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