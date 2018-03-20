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Президент ХК «Автомобилист» назвал удачным выступление клуба в нынешнем сезоне
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Президент ХК «Автомобилист» назвал удачным выступление клуба в нынешнем сезоне 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Уралинформбюро
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Сезон для екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» получился удачным, команда выступила достойно. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС президент «Автомобилиста» Андрей Козицын.
"Сезон закончился, я считаю, то, что мы обещали перед началом сезона, мы выполнили. Старались сделать все, чтобы попасть в плей-офф.
Я считаю, мы выступили достойно, и нам не стыдно за результат, потому что по многим показателям мы впервые так выступили — и по количеству побед, и по количеству очков, и по занятому месту в общей сетке. Я считаю, сезон удался", — сказал Козицын.
Он также отметил высокую посещаемость на матчах «Автомобилиста». «На ряде матчей был аншлаг», — подчеркнул президент клуба.
"Автомобилист" занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, что стало лучшим результатом в истории команды. Клуб также побил рекорд по количеству набранных очков (95) и по заброшенным шайбам (165). В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Автомобилист» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в серии до четырех побед со счетом 2-4.
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